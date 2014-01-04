Kendisini bıçaklayan kızını merdaneyle öldürdü

Bursa’da Sülbiye Y, üniversite öğrencisi kızı Yasemin’i başına merdane ile vurarak öldürdü. Kızının uyuşturucu parası için kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen annesin sözlerini baba Hilmi Y yalanladı. Kızının çalıştığını ve kendilerinden para almadığını anlatan adamın sözleri akılları karıştırdı.

Doğan Haber Ajansı'na göre ev hanımı Sülbiye Y, iddiaya göre uyuşturucu parası istediği için tartıştığı kızı Yasemin Y’i, odasında başına merdane ile defalarca vurarak öldürdü. Olay, cinayet sonrası Sülbiye Y’i, servis sürücüsü eşi Hilmi Y’nin 155 Polis İmdat telefonunu araması sonucu ortaya çıktı.

'Oğlum bilmesin'

Kısa sürede belirtilen adrese 112 Acil Servis ekipleriyle giden polisler, sol bacağından bıçakla yaralanan Sülbiye Y’i önce Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Buradan tedavisinin yapılması için Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülen ve gazetecilerin fotoğrafını çekmemesi için yüzünü kapatan Sülbiye Y, "Ne olur bu olayı üniversitede okuyan oğlum duymasın. Benim katil olduğumu bilmesin" dedi.

Uyuşturucu parası istedi iddiası

Sülbiye Y’nin verdiği ilk ifadesinde, "Yasemin esrar içiyordu. Onu bir türlü kurtaramadım. Bugün gelip benden para istedi. Kendisine ‘hayır’ deyince bu kez bıçakla bana saldırdı. Bacağımdan yaraladı. Ben de kendimi korumak için elime geçirdiğim merdane ile ona vurdum" dedi.

Evde yapılan incelemede, kanlı merdane bulan polis, üniversite mezunu Yasemin Y’nin cesedini, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderdi.

Baba, iddiayı yalanladı

Polise ifade veren baba Hilmi Y, kızı için 6 ay önce Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ndeki termik santralden emekli olarak Bursa’ya yerleştiklerini söyledi. Kızının ne alkol, ne de uyuşturucu alışkanlığı olmadığını söyleyen Hilmi Y, onun bir işyerinde çalıştığın belirterek, "Kızım 1500 lira maaş alıyordu. Bizden para istemezdi" dedi.

Çekirge Devlet Hastanesi’ndeki tedavistinden sonra taburcu edilen Sülbiye Y, getirildiği Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro’da, sinir krizi geçirip bayıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.