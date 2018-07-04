Kendisini basketbol potasına asan genci arkadaşları kurtardı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, bir okulun bahçesindeki basketbol potasına kendisini asarak ölmek isteyen İsmet D. (19), arkadaşları tarafından ipten alınıp, kalp masajı yapılarak yaşama döndürüldü.

Olay, cuma günü saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi\'ndeki okulun bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesine gelen İsmet D., henüz belirlenemeyen nedenle kendisini iple basketbol potasına astı. İsmet D.\'yi ipte asılı gören arkadaşları, koşarak gencin yanına geldi. Arkadaşları bıçakla ipi kestikten sonra İsmet D.\'nin nabzını kontrol etti. Nabzının atmadığını gören gençlerden biri, kalp masajı yaparak İsmet D.\'yi yaşama döndürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gençlerden biri sağlık ekiplerine, \"Geldiğimizde nabzı yoktu, kalp masajı yaptıktan sonra nabzı geri geldi\" dedi. Bunun üzerine sağlık görevlisi, gençlere, \"Bravo size\" dedi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan İsmet D.\'nin tedavisi sürüyor. Poliste olayla ilgili soruşturma başlattı.



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