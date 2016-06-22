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Dünya

Kendisini baba olmaya adadı; 17 kadından 19 çocuğu var!

Ari Nagel isimli öğretim görevlisi, sperm bankasına binlerce dolar ödeyemeyen kadınlara ve lezbiyen çiftlere spermlerini bağışlıyor

22 Haziran 2016 20:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde sperm bankasına para vermek istemeyen ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınların alternatifi Ari Nagel adlı bir öğretim üyesi. Nagel'in eşinden 3, spermini verdiği kadınlardan ise 19 çocuğu var.

Ari Nagel, kendisini adeta baba olmaya adamış durumda. Ancak bunu bir aile kurmak yerine çocuk sahibi olmak isteyen lezbiyen çiftlere ya da tek başına yaşayan kadınlara spermlerini bağışlayarak yapıyor.

Kadınlar da sperm bankasına binlerce dolar ödemek yerine spermlerini ücretsiz veren Nagel'i tercih ediyor. Zaman zaman çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarla cinsel ilişkiye giren Nagel, çoğu zaman kadınlara sadece spermlerini veriyor.

8 yıl önce bir kadın arkadaşı için sperm donörü olan Nagel, daha sonra başka kadınlarla buna devam etmiş.

Nagel'in ünü internet üzerinden yayılmış ve birçok kadın kendisinden çocuklarının babası olmasını istemiş. Nagel'in sperm donörlüğüyle 17 kadından 19 çocuğu var. Nagel bu işten para kazanmadığı gibi bazı kadınların, çocuğun masrafları için kendisini dava etmesi sonucu ödeme yapmak zorunda kalmış.

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