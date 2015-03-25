Kendisini 'aldatmakla' suçladığı karısının vajinasına yapıştırıcı sürdü

Güney Afrika'nın Mpumalanga vilayetinde yaşayan bir kadın, kocası vajinasına yapıştırıcı sürdüğü için bir daha cinsel ilişkiye giremeyeceğini söyledi.

African Eye News Service haber sitesinin adını açıklamadığı adam, kendisini dayısıyla aldatmakla suçladığı karısının cinsel organına yapıştırıcı sürdü.



Hürriyet'te yer alan habere göre, olaya ilişki açıklamalarda bulunan talihsiz kadın, "Kocam yıllardır bana kötü davranıyordu. Dayım beni aracıyla eve bıraktığında kontrolden çıktı. Onu dayımla aldatmakla suçladı beni. Çok şaşırtıcıydı çünkü dayımı çok iyi tanıyordu. Hatta beni bıraktığında onu dostça selamladı" dedi.



Eşinin daha sonra bağırmaya başladığını ve ona bir ders vereceğini söylediğini aktaran kadın, "Mart ayı her geldiğinde o vahşeti hatırlıyorum" dedi ve şunları anlattı:



"Eline bir pala aldı ve üzerimdekileri çıkarmamı emretti. Eğer yapmazsam palayla kafamı koparacağını söyledi. Daha önce de kafamı kesmeye kalkmıştı, elinden kurtulmuştum. Ama bu kez kaçamadım. Yatmamı ve bacaklarımı açmamı istedi. Ben korku dolu gözlerle ona bakarken, Japon yapıştırıcısı çıkarıp vajinama sürdü."

Eşinin bu korkunç davranışı nedeniyle ceza alıp almadığı sorusuna ise kadın, "Şikâyetçi olmak istedim ama kaçtı. Ve olaydan sonra ortadan kayboldu. Dönüp kafamı koparır diye çok korkuyorum" cevabını verdi.