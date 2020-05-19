Kendisini aldatan sevgilisine bir ton soğan gönderdi: "Günlerce ağladım, şimdi sıra sende"

Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisini cezalandırmak için “Günlerce ağladım, şimdi sıra sende” notuyla birlikte bir ton soğan gönderdi.

Sputnik'in Çin basınından aktardığı haberlere göre; soyadı Zhao olarak açıklanan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Aldatıldığını da öğrenen Zhao, önce günlerce gözyaşı döktü ancak eski erkek arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine sinirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Zhao, bir ton soğan sipariş etti ve erkek arkadaşının kapısına teslim etmesi için bir firmayla anlaştı. Firmadan, alıcıyla iletişim kurmamasını ve soğanları olduğu gibi kapıya bırakmasını istedi. Zhao, bir de “Üç gün boyunca ağladım, şimdi sıra sende” notunu iliştirdi.