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Kendisini aldatan sevgilisine bir ton soğan gönderdi: "Günlerce ağladım, şimdi sıra sende"

"Gözyaşının tadını bilsin istedim"

19 Mayıs 2020 16:18

Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisini cezalandırmak için “Günlerce ağladım, şimdi sıra sende” notuyla birlikte bir ton soğan gönderdi.

Sputnik'in Çin basınından aktardığı haberlere göre; soyadı Zhao olarak açıklanan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Aldatıldığını da öğrenen Zhao, önce günlerce gözyaşı döktü ancak eski erkek arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine sinirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Zhao, bir ton soğan sipariş etti ve erkek arkadaşının kapısına teslim etmesi için bir firmayla anlaştı. Firmadan, alıcıyla iletişim kurmamasını ve soğanları olduğu gibi kapıya bırakmasını istedi. Zhao, bir de “Üç gün boyunca ağladım, şimdi sıra sende” notunu iliştirdi.

"Gözyaşının tadını bilsin istedim"

Shandong eyaletinde yaşayan genç adam, kapısında bir kamyonet dolusu soğanı görünce şaşkına döndü. Adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Yerel basına konuşan Zhao, “Arkadaşlarımdan, benden ayrıldıktan sonra hiç de üzülmediğini duydum. Bense evde üç gün ağlayarak geçirdim, çok kalbim kırılmıştı. Bu nedenle evine göndermek için bir ton soğan sipariş ettim. Param var. Gözyaşının tadını bilsin istedim” dedi.

Genç adam ise, ‘aşırı dramatik davranışları’ nedeniyle Zhao’dan ayrıldığını savundu.

Komşular rahatsız: Onu bilmem ama benim ağladım kesin

Çiftin hesaplaşması ise en çok genç adamın komşularını etkiledi. Aynı apartmanda yaşayan bir komşusu, “Erkek arkadaşı ağladı mı bilmiyorum ama benim ağladım kesin. Tüm mahalle soğan kokuyor” dedi.

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