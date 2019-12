-KENDİSİNİ 9 ÇOCUĞUNA ADADI MALATYA (A.A) - 08.05.2011 - Adıyaman'ın bir köyünde 25 yaşındayken 9 çocuğuyla dul kalan Ayşe Taştaş, il merkezine taşınarak hayatını çocuklarına adadı. Aradan geçen yıllar içinde çocuklarını kimseye muhtaç etmeden her birini evlendirmenin onurunu yaşayan anne taştaş, şimdi 53 torununu büyüterek günlerini geçiriyor. Adıyaman'ın Gölpınar köyünde 25 yaşındayken, 9 çocuğuyla dul kalan Ayşe Taştaş, geçen sürede şefkatle büyüttüğü çocuklarının her birinin meslek sahibi olmalarını sağladı. 41 yıl önce eşi Mustafa Taştaş vefat ettikten sonra köydeki ''ağalık'' düzenine ayak uyduramayan Ayşe Taştaş, çocuklarını da alarak il merkezine geldi. Burada erkek çocuklarının hepsini bir fırın ustasının yanına vererek, meslek sahibi olmalarını sağlayan Taştaş, çocuklarının getirdiği harçlıklarla kimseye muhtaç olmadan evinin geçimini sağladı. Ayşe Taştaş, yaptığı açıklamada, genç yaşta eşini kaybetmesine rağmen, ona verdiği sözden dolayı evlenmediğini, bir anne şefkatiyle çocuklarını büyüttüğünü anlattı. Adıyaman il merkezine taşındığında, 9 çocuğu olduğu için kiralık ev bulmakta zorlandığını belirten Taştaş, ''Eşim hastalık dolayısıyla vefat ettiğinde 9 çocukla kaldım. 2 kız 7 erkek çocukla hayat mücadelesine yeniden başladım. En küçük çocuğumu evlendirinceye kadar canımı almaması için Allah'a dua ettim. En büyüğünden başlamak üzere hepsini fırına çırak olarak verdim. Harçlıkları ile evimi geçindirmeye çalışırken, onların meslek sahibi olmalarına da vesile oldum. Hepsini evlendirdim. Çocuklarımı hiç ezdirmedim. Kimsenin onları başka amaçlar uğruna heba etmesine izin vermedim. Şimdi 53 torunumun sevgisiyle yaşıyorum'' dedi. Gelinleri ve damatları ile çok iyi diyaloglarının olduğunu ifade eden Taştaş, erkeklerden bir tanesinin Malatya'nın Arguvan ilçesinde, diğerlerinin ise Adıyaman'da ikamet ettiğini dile getirdi. Her ay bir oğlunun evinde kalarak torunlarını sevdiğini vurgulayan Taştaş, şunları kaydetti: ''Gelinlerim, oğlanlarımdan daha çok beni seviyorlar. Ben de onları. Adıyaman'da evim olmasına rağmen çocuklarımın yanında kalarak hayatımı devam ettiriyorum. Bir anne olarak bu günleri gösterdiği için de Allah'a dua ediyorum. Hiç Türkçe bilmiyorum. Bazen bu nedenle torunlarıma söz anlatmakta zorlanıyorum. İmdada çocuklarım ve gelinlerim yetişiyor.''