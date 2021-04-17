Kendisine "tutarsız" diyen Pogba'ya Mourinho'dan yanıt: Hiç umrumda değil

Tottenham Menajeri Jose Mourinho ile Manchester United'daki eski öğrencisi Paul Pogba arasındaki laf düellosu yeni bir boyut kazandı. Mourinho, kendisine tutarsız diyen Pogba'ya yanıt vererek "Hiç umrumda değil" dedi.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, 2-2 biten Everton maçının ardından eski öğrencisi Paul Pogba'nın sözlerine yanıt verdi.

Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba, takımının eski menajeri Jose Mourinho ile ilgili "tutarsız" açıklamasını yapmıştı. Mourinho'dan ise yanıt gecikmedi ve Everton maçının bitişiyle Pogba'ya karşılık verdi.

Sky Sports'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Söyleyebileceğim tek şey onun söylediklerini daha az önemseyemezdim. Hiç umrumda değil" açıklamasını yaptı. 2016-17 sezonunun başında Manchester United'ın başına geçen Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar'da 2.5 sezon görev yaptı. Pogba ve Portekizli bu süreçte beraber çalıştı.

Pogba ne demişti?

Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Paul Pogba, Ole Gunnar Solkjaer ile Jose Mourinho'yu karşılaştırmış ve Ole'nin daha iyi olduğunu savunmuştu ve şöyle demişti:

"Ole (Ole Gunnar Solskjaer) ile şimdi sahip olduğumuz farklı. Oyunculara karşı değil ve oyunculara karşı gelmezdi. Bazen birisini seçmediğinde, onu bir kenara atmıyor. Mourinho ile Ole arasındaki fark bu. Bir kez Mourinho ile harika bir ilişkiniz oluyordu ve bunu herkes görüyordu. Ancak sonraki gün ne olduğunu bilmiyordunuz. Mourinho ile aramdaki en tuhaf şey bu ve bunu açıklayamıyordum; çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Belki de (Solskjaer'in çalışma metodunun işlemesi) insanlara biraz daha yakın olmasından kaynaklanıyor. Her çalıştırıcının kendi yöntemi vardır ve oyuncularla böyle anlaşır; siz de buna adapte olursunuz. Bazen de bu birlikteliğiniz tutmaz ve işe yaramaz. Ole, Luke'a yardımcı oldu. Luke ve Mourinho için zor bir sezondu. Daha sonra menajerinin ona inanmasıyla da kalitesini gösterdi."