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Kendisine tecavüz etmeye çalışan erkeğin penisini kesti

Polis, kadının ve erkeğin komşu olduğunu söyledi

05 Şubat 2020 20:48

Pakistan Faisalabad'da bir kadın kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir erkeğin penisini kesti.

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