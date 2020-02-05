Kendisine tecavüz etmeye çalışan erkeğin penisini kesti

NTV'de yer alan habere göre; evde yalnız olduğunu belirten 25 yaşındaki genç kadın, erkeğin kendisine saldırdığını ve kendisine tecavüz girişiminde bulunduğu söyledi. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini savunduğunu ifade etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Jaranwala Bilal Sulehri, ilk soruşturmaya göre kadın ve erkeğin komşu olduklarını söyledi. Emniyet Müdür Yardımcısı, tecavüz girişiminde bulunan adamın başka biriyle evleneceğini, ancak 30 Ocak gecesi açıklanamayan nedenlerle komşusu olan kadının evine gittiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.