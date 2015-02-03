Kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın dilini kopartarak DNA'sını aldı

İngiltere'de 29 yaşındaki bir kadın kendisine güpegündüz tecavüz etmeye çalışan bir adamın dilini ısırıp kopartarak DNA'sını almayı başardı

Adele Barber isimli kadın ITV’nin This Morning isimli programına yaptığı açıklamada, “Saat akşam üstü beşti. Ben bir doktor randevusundan eve dönüyordum ve hava yeni kararmaya başlıyordu. Ara sokaktan çıkan bir adam hafifçe bana sürtündü.. Adamı fark ettim, ancak benimle flört etmeye çalıştığını varsaydım. Daha sonra arkamdan koşan ayak seslerini duydum. O zaman da herhalde numaramı isteyecek diye düşündüm. Ama o beni yakaladı duvara doğru fırlattı ve saldırı başladı” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Barber, “Beni öpmeye ve dilini ağzıma sokmaya çalıştı. İşte o zaman ondan DNA örneği alabileceğimi düşündüm. Dilini koparabileceğimi sanmıyordum ama en azından dişlerimde DNA örneği kalır diye varsaydım. Onu ısırdıktan sonra çıkan arbadede kaçmayı başardım. Eve ulaştığımda kocamla bile konuşmadan telefona sarıldım ve polisi aradım. Onlara başıma gelenleri ve elimde DNA örneği olduğunu söyledim. Parçayı steril bir kaba koymamı istediler” dedi.

Bu olaydan on yıl kadar önce bir kez daha tacize uğradığını ama o zaman “Çok genç, bilinçsiz ve korkak” olduğu için hemen polise gitmediğini ve bir süre sonra şikayette bulunduğunda suçluları yakalamak için yeterli kanıt bulunamadığını söyleyen Barber “Bu sefer saldırganı yakalatmaya kararlıydım” dedi.

Saldırgan yakalandı

Barber’ın gösterdiği cesareti tebrik eden polis yetkilileri olaydan kısa süre sonra Ferdinand Manila isimli bir adamı tutukladıklarını ve Manila’nın hem Barber’a hem de bir çok başka kadına tacizde bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Yapılan incelemelerde akli dengesinin yerinde olmadığına ve mahkemeye çıkamayacağına karar verilen Ferdinand Manila süresiz olarak bir psikyatri kliniğine kapatıldı.