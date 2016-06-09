Kendisine tecavüz etmek isteyen sevgilisinin arkadaşını öldürdü

Konya’da 22 yaşındaki Zeynep K., kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını söylediği sevgilisinin arkadaşı Fatih Kiraz’ı öldürdü. Zeynep K., ve olaydan sonra birlikte kaçtığı sevgilisi Mustafa G., yakalandı. Kendisine saldıran Kiraz’ı korkutmak için tabancayı doğrulttuğunu ama ateş aldığını anlatan Zeynep K., ifadesinde “Bana daha öncede sözlü tacizde buluyordu. ’Benim Mustafa’dan ne eksiğim var?’ diyordu" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Kayhan Yıldız ve Tolga Yanık'ın haberine göre, olay, geçen pazar gecesi Merkez Karatay İlçesi Kerim Dede Mahallesi Üçler Caddesi’nde bulunan bir stüdyo dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Zeynep K., 4 aydan bu yana birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası emlakçı Mustafa G.’nin yaklaşık 1 hafta önce kiraladığı stüdyo dairede, kalmaya başladı. Mustafa G., olay günü bir fabrikada çalışan arkadaşı Fatih Kiraz’ı, eve çağırıp birlikte alkol almaya başladı. Kiraz, bir süre sonra sigarasının azaldığı söyleyerek Mustafa G.’nin markete gidip sigara almasını istedi. Mustafa G., de duş aldıktan sonra sigara almaya gideceğini belirterek banyoya girdi.

Peşinden gidip cinsel saldırıda bulundu

Mustafa G., ‘nin duşa girmesinin ardından Zeynek K., odasına gitti. Fatih Kiraz iddiaya göre, genç kadının peşinden giderek cinsel saldırıda bulundu. Zeynep K.’nın direnmesi üzerine fırsatını bularak salona kaçan K., iddiaya göre, erkek arkadaşına ait ve kendisinde bulunan ruhsatsız tabancayı çantasından çıkartarak Kiraz’a doğrulttu. Bu sırada gürültüyü duyan Mustafa G. de salona geldi. Fatih Kiraz, iddiaya göre, Zeynep K.’nın elinden tabancayı almaya çalıştığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu Kiraz sol bacağından yaralandı.

Ambulansı arayıp olay yerinden kaçtılar

Mustafa G., 112 acil servis ekiplerini aradıktan sonra sevgilisi Zeynep K., ile birlikte olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Kiraz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

Tabancayla yakalandılar

Olay sonrası çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Mustafa G.’nin, sevgilisiyle birlikte Bozkır ilçesinde oturan üniversite öğrencisi yakının evinde saklandığını belirledi. Bozkır’a giden polis, evi takibe aldı. İki sevgili evden çıkıp, otomobillerine binmek istedikleri sırada suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

“Bir kereden bir şey olmaz” dedi

Zeynep K.’nin sorgusunda şunları söylediği belirtildi:

"O akşam Mustafa ve arkadaşı Fatih ile birlikte alkol aldık. Mustafa sonra duşa girdi. Ben de üzerimi değiştirmek üzere yatak odasına gittim. Sonra arkamdan gelen Fatih bana sarıldı. ’Bir kereden bir şey olmaz. Benim Mustafa’dan neyim eksik’ diyerek bana sahip olmaya çalıştı. Ben de elinden kurtularak salona geçtim. Burada da üzerime baskı yapıp bana sahip olmaya çalıştı. Ben de korkutmak üzere Mustafa’ya ait tabancayı çantamdan çıkartarak Fatih’e doğrulttum. Fatih, tabancayı elimden almaya çalıştığı sırada tabanca birden ateş aldı ve Fatih bacağından vuruldu. Bana daha öncede sözlü tacizde buluyordu. ’Benim Mustafa’dan ne eksiğim var?’ diyordu."