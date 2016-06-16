Tecavüzcüsünü öldürdüğü için müebbet alan Nevin Yıldırım: Siz varsınız diye güçlü hissediyorum

Isparta'da kendisini tecavüz ederek hamile bırakan Nurettin Gider’i öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Nevin Yıldırım’ı cezaevinde ziyaret eden Feminist kolektif üyesi Hasbiye Günaçtı, Yıldırım’ın kadınların mektup yazmasından güç aldığını söylerken “ Dışarıda kendisine destek olan kadınların var olduğunu bilmekten mutlu oluyor" dedi.

JINHA’nın haberine göre, görüşmenin detaylarını anlatan Günaçtı, daha önce jandarmaların arasında, mahkeme salonlarında gördüğü Nevin'le ilk kez yan yana gelmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha önce uzun uzun mektuplaşıyorduk. Mayıs başında açık görüşe gittim" dedi. Görüş gününe dair fotoğraf sosyal medyada paylaşılırken çektikleri fotoğrafın hikâyesini anlattı.

“Sanki onun evine misafir gelmişim”

Nevin'i Fethiye Cezaevi'nde ziyaret ettiğini, ancak Nevin'in oraya isteksiz olarak gönderildiğini belirten Günaçtı, şöyle devam etti: "Ziyaretçi listesine adımı yazdırmış. Mektubunda, adımı yazdırdığını söyledi. Gittim. Çok moralliydi, çok güçlüydü. Elinde çekirdekler vardı ve sürekli bana yedirmeye çalışıyordu. Sanki onun evine misafir gelmişim, ama beni iyi ağırlayamıyor diye mahcupluk duyuyordu."

"Siz varsınız diye güçlü hissediyorum"

Yıldırım'ın hayaller kurduğunu ve yaşama dair planlar yaptığını söyleyen Günaçtı "Çocuklarını ve kızını düşünüyordu. Bütün arkadaşlara tek tek selam söyledi. 'Siz varsınız diye güçlü hissediyorum' dedi. Ona, İstanbul Feminist Kolektif tarafından 2015 yılı, ocak ayından itibaren kadınların maruz kaldıkları erkek şiddetinden kurtulmak için şiddetin faili erkeği yaralamak, öldürmek zorunda kalan ya da bu şiddete bir biçimde direnen kadınların basına yansıyan hikayelerinin toplandığı 'Kirpiğiniz Yere Düşmesin, Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor' kitabını yollamıştım. Kitabı okuduğunu söyledi. Bu kitap için 'Bizim kitabımız' diyor" ifadelerini kullandı.

"Erkek olsan indirim yaparlardı"

Günaçtı, Yıldırım’ın, geçtiğimiz günlerde kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren ve "Hep erkekler mi öldürsün, bir de karı öldürsün" diyen 60 yaşındaki Semra Ö.'yü de televizyondan izlediğini "Haberi görünce, sana müebbet verirler teyze, erkek olsan indirim yaparlardı diye düşündüm" dediğini söyledi.

Görüş saatinin çabucak dolduğunu belirten Hasbiye, Nevin'in son olarak şunları söylediğini belirtti:

“ Birde özellikle Çilem Doğan ve Yasemin Çakal'ın görüşüne gidenlere 'Nevin'den selam var' denmesini istiyor. Benim görüşmemden sonra cezaevine dilekçe vermiş. Antalya veya Burdur cezaevine gitmek için. Şimdi Antalya L Tipi Cezaevinde kalıyor. Orada olmaktan mutlu, çünkü çocuklarına yakın. Kadınların mektubunu bekliyor."

Ne olmuştu?

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünden 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım, 29 Ağustos 2012 günü kendisine silah zoruyla tecavüz eden 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını bir çuvala koyarak, “İşte namusuma uzananın kellesi” diye köy meydanına atmıştı.

Nevin, ifadesinde Nurettin’i önce tüfekle vurduğunu, sonra başını bıçakla kestiğini söylemişti.

Nevin Nurettin’i vurduğunda 5 aylık hamileydi ve tecavüzden olan bu bebeği doğurmak istemiyordu. Devletin tecavüzü görünmez kılan “Sen doğur biz bakarız,” şeklindeki yaklaşımı sonucu, 7 Kasım 2012 tarihinde isteği dışında bu bebeği dünyaya getirmek zorunda bırakılmıştı.

Sonrasında ne oldu?

Tutuklanıp Isparta cezaevine konan Nevin; “tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Yargılama süreci boyunca Nevin’in avukatı Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti. Nevin’in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair ATK raporu 3’e karşı 2 oyla, Kasım 2014’te mahkemeye sunuldu.

12 Ocak 2015 günü, davanın 13. celsesinde savcı Osman Çabuk, ilk iddianamesindeki sadece “canavarca hisle” ibaresini çıkartarak, “tasarlayarak kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet” istemiyle mütalaa verdi. Bu mütalaa, “...köy halkı tarafından da Nurettin’le ilişkisinin konuşulması, Nurettin’in de istemesine rağmen Nevin’i yanında götürememesi üzerine, zor durumda kalan sanık Nevin’in, kendisini topluma ve ailesine karşı tecavüze uğradığına inandırmak gayesi ile 2010 yılından beri rızası ile ilişki yaşadığı ve kendisinden hamile kaldığı Nurettin’i tasarlayarak öldürdüğü kanaati” üzerine kuruldu.

Mütalaadaki bu iddia, Nevin Yıldırım’ın medyadaki temsilini temelden değiştirdi: Olay ilk olduğu sırada “Tecavüzcüsünü öldürüp namusunu temizleyen kadın” olarak onay gören Nevin, bir anda, evlilik dışı ilişki yaşadığı erkeği öldüren “canavar kadın” olarak tasvir edilmeye başladı.

Karısını öldüren erkek hakkında “cinnet geçiren koca” gibi aklayıcı ifadeler kullanan medya, Nevin’e karşı aynı anlayışı göstermedi.

30 yaşındaki Nevin Yıldırım’a ’kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım’ın cezasında indirime gitmedi.