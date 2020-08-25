Cezaevi sürecini anlatan Raperîn: Deniz Seki'nin özel odası vardı, botoks bile yaptırabiliyordu

Sanatçı Raperîn (kimlikteki ismiyle Dilek Demir), cezaevinde kaldığı süreçte Deniz Seki ile aynı koğuşta da kaldığını, Seki'nin 'özel muamele gördüğünü' ve 'özel odası' olduğunu söyledi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'e cezaevinde yaşadıklarını anlatan Raperîn, kendisine fotoğrafla şantaj yapıp dolandıran ve daha sonra Cüneyt Pala'ya karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ederek olayın yaşandığı gece için, ''O gece korkunçtu. Bir anda hayatım karardı, siyah beyaz gördüm dünyayı. Hayatımın bittiğini düşündüm'' dedi.

Deniz Seki ile de aynı koğuşta olduğunu söyleyen Raperîn, ''Koğuş ağası(mümessil) idi. Onun gördüğü özel muameleyi asla unutamam. Mahkûm gibi yaşamıyordu. Onda olan hiçbir şey başka kimsede yoktu. Botoks bile yaptırıyordu. Özel odası vardı'' dedi.

“Bana saldırdı ve kendimi korumak zorunda kaldım”

Haziran 2018’de Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderilen Raperîn’in 12 yaşındaki kızı Berfin yaşamını kaybetti, kızının cenazesine de katılamadı.

Yaklaşık iki ay önce pandemi koşulları nedeniyle geçici olarak tahliye edilen Raperîn, Cüneyt Pala'yı bilerek ve isteyerek öldürmediğini söyledi. Raperîn, "O bir dolandırıcı ve çocuk tacizcisi. Üstüne üstlük saldırgan. Bana saldırdı ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bu bir öz savunmaydı fakat 12 buçuk yıl ceza aldım. Çünkü adalet yok bu ülkede. Çok bekledim ama gelmedi o adalet bana..." dedi.

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