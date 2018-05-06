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Kendisine para vermeyen sürücüyü bıçaklayan değnekçinin kimliği belli oldu

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

06 Mayıs 2018 21:17

İstanbul Beykoz'da kendisine para vermeyen araç sürücüsünü bıçakla yaralayarak kaçan değnekçinin kimliği belli oldu.

Kısa bir süre önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.S adlı saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bıçaklı saldırıya uğrayan L.H.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. L.H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

L.H.A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, simitçi M.A.S.'yi 2 yıldır tanıdığını ve olayın meydana geldiği gün otomobilini çalıştıramadığı için aracın önündeki blokları çektiği sırada zanlının yanına gelerek blokları çekmemesini, aracını başka bir yerden çıkarmasını istediğini anlattı.

İfadesinde, aracını bir süre birlikte iterek farklı bir alana götürdükten sonra M.A.S'nin arabanın kapısını açarak içeri girdiğini ve kendisine hakaret ettiğini belirten L.H.A. ardından şüphelinin otomobilin anahtarını alarak araçtan indiğini ve bir süre sonra elinde bıçakla gelerek kendisine saldırdığını kaydetti.

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