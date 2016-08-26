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Yaşam

Kendisine okuma yazma öğretene 10 dönüm tarla verecek

"Torunlarımın okuması için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağım"

26 Ağustos 2016 17:19

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Yağınözu Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Şen, çocuk yaşlarda okuma yazma bilmenin önemini anlayamadıklarını, yaş ilerleyince bu eksikliğin ortaya çıktığını, okula gidemediği için çok üzgün olduğunu belirterek kendisine okuma yazma öğretene 10 dönüm tarla vereceğini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; Şen "Hayatın her alanında okuma yazma bilmemenin eksikliğini yaşıyorum. Hastaneye gitsem, devlet dairelerine gitsem bu yaşta zorluk çekiyorum. Yanımızda okuma yazma bilen olmadan bir yere gidemiyoruz. Vallahi okuma yazma öğreten olsa 10 dönüm tarla veririm. Çocukların bazılarını ortaokula kadar okuttum. Torunlarımın okuması için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağım" şeklinde konuşarak okuma yazma bilmenin önemine vurgu yaptı.

Okuma yazmanın çok büyük bir nimet olduğuna dikkat çeken Hasan Şen, okumaya önem vermeyenlere çağrıda bulunarak kendisinin bu eksikliği çektiğini ve eziklik yaşadığını belirterek her çağda her alanda çocukların okuması için gereken fedakarlığı yapmalarını istedi.

Okula gidemediği için çok üzgün olduğunu ifade eden Şen, yaşının ilerlediğini, öğrenmede zorlandığını, her şeyin zamanında olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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