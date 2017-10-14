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Yaşam

Kendisine mandalina seçtirmeyen pazarcıyı vurdu!

Bursa'da emekli bir polis, mandalina satıcısı Ömer D. ve Nuri B.'yi yaraladı

14 Ekim 2017 00:02

Bursa'da emekli bir polis, pazarda kendisine mandalina seçtirmeyen iki pazarcı silahla vurdu. Onlarca kişinin gözü önünde yaşanan olayda biri ağır 2 pazarcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere semt pazarında akşam alış verişine çıkan vatandaşlar silah sesleri ile büyük panik yaşadı. Akşam 18.00 sıralarında emekli polis memuru Gürsoy K. (55), alış verişe çıktı.

Emekli polis, mandalina satıcısı Ömer D. ve Nuri B. ile ön sıradaki meyveleri vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Satıcıların "yardımcı olalım, iyi ürünleri verelim" teklifine, kendisi seçmediği için sinirlenen polis memuru Gürsoy K. belinden beylik silahını çıkartarak ilk önce Ömer D.’nin karın boşluğuna ardından Nuri B.’nin ayağına ateş etti.

Emekli polis 3 el daha ateş etti. Pazardaki vatandaşlar ise üçüncü atıştan sonra etrafa kaçışmaya başladılar. Büyük panik yaşanan pazar yerinde, polis memuru elinde silah ile etrafındakileri uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen ilk ekipteki arkadaşlarına silahı teslim eden Gürsoy K. daha sonra Kurtuluş Caddesindeki Yıldırım Polis Merkezine götürüldü. Pazar yerinde bazı vatandaşlar saldırganı darp etmek istediler. Pazarcı esnafı ise 1 kilo mandalina için silah çeken insanlara, emniyetin silah vermemesi gerektiğini söylediler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

 

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