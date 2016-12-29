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Yaşam

Kendisine korna çalan sürücüyü bacaklarından vurdu

Polis her yerde saldırganı arıyor

29 Aralık 2016 23:16

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi kendisine korna çalan sürücüyü bacaklarından vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan Erbil E., fabrika çalışanlarını taşıdıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

Sokak arasından, caddeye çıkmaya çalışan Erbil E., yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızlı geçmesini söylemek için el hareketi yaparak korna çaldı. Karşıya geçen yaya, servis şoförü Erbil E.’nin aracının yanına gelerek camı açmasını söyledi.

 

Çantasından çıkardığı silahı ateşledi

 

Camı açan Erbil E., ile sırtında çanta bulunan şapkalı genç konuşmaya başladı. Daha sonra yavaş hareketlerle, sırtındaki çantayı önüne alan ve içindeki tabancasını çıkaran genç, açık olan şoför camından silahı uzatarak, Erbil E.’nin bacaklarına 2 el ateş etti. Araçtan yaralı halde inen Erbil E., şüphelinin kaçmasıyla yere oturarak 112 Acil Servis ekiplerini bekledi.

 

Polis her yerde saldırganı arıyor

 

Erbil E., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan servis şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından, elindeki silah ile Setbaşı istikametine kaçan sırt çantalı ve şapkalı şüpheli kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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