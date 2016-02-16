Erkek şiddetinde bugün: Öldüresiye dövülen Türkan Sarıkaya hayata 8 gün tutunabildi

Adana’da kendisine platonik aşk duyduğu iddia edilen 28 yaşındaki Bünyamin F. tarafından öldüresiye dövülen 26 yaşındaki Türkan Sarıkaya, yaşam savaşını kaybetti. Bünyamin F.'nin kardeşi U.F. ve onun arkadaşı A.D. tarafından baygın halde kuzeni S.G.'nin (22) evine bırakılan Türkan Sarıkaya, ailesi tarafından Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sarıkaya, buradan sevk edildiği özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının ölüm haberi ailesini yıktı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek aileyle görüştü ve cenazeyle ilgili ön inceleme yaptı.

“Canımı aldılar; canımı istiyorum’’

Kızın babası Haydar Sarıkaya, "Eğer bu memlekete herkes evladını yetiştirip de baba parasıyla geçinen üç beş çapulcu darbe vuracaksa yanımda aslan gibi oğlum var, biz de vuralım. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sesleniyorum: Eğer adalet varsa yerini bulsun. Böyle bir şey yoktur bu memlekette; yazıklar olsun. Kızımın yaltakçıları ve buna kim zemin hazırladıysa onlardan davacıyım. Canımı istiyorum; canımı aldılar, canımı verecekler bana. Kimse böyle baba parasıyla geçinip de girip başkasının körpe yavrusunu bu hale sokamaz. Bu zaten insan olamaz. Kızım o kadar yürekli ki onunla kavga ediyor. O da etek giyip bu memlekette gezsin. Olay aydınlanana kadar peşini bırakmayacağım" dedi.

‘’Bu tür insanlar yaşamasın bu memlekette’’

Oğlu Murat ile bu olay dolayısıyla yurt dışından geldiğini ifade eden Haydar Sarıkaya, "Adalet yerini bulacaktır. Kızım tehdit ediliyormuş. Ama bilmiyorum, burada duyduklarım; ki vardır bu tür insanlar yaşamasın bu memlekette, yazıklar olsun. Onu yetiştiren anne babaya da yazıklar olsun ki; ona nasıl terbiye vermiş. Böyle bir şey var mı? Bütün Türkiye elini vicdanına koysun. 25 yaşındaki ceylan gibi kızımı sen al erkeklik yap. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Canımı aldılar, canımı verecekler" diye konuştu.

''Vücudunda çok sayıda kırık var''

Baba Sarıkaya, "Bildiğim, kızım tehdit edilmiş bu kişi tarafından. Yalan, sevgi diye bir şey yok. Ortak arkadaşları; teyzesinin kızları aracılığıyla mı artık bilmiyorum, tanıştırılmış. Ve kızımı tehdit etmiş. Kızım onu kabul etmemiş. Kızım 'sen ne kadar erkeksen ben de senin kadar erkeğim' demiş. Kızım gidip onunla boğuşuyor. Ama o etek giysin gezsin bu ülkede. Yazıklar olsun. Çıksın gelsin erkek gibi bizi de vursun. Böyle bir şey var mı? Savcı bey bana sordu, ben gördüklerimi söyledim. Kızımın vücudunda çok sayıda darp var ve kırık var. Kızım boğulmak istenmiş. Beyin kanaması geçirmiş. Maalesef hakkın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullandı. Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası bugün defnedilecek.