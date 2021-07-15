Kendisine ikinci eş olmayı kabul etmeyen 16 yaşındaki kuzenini öldüren Aslan Karataş, 161 gün sonra teslim oldu

Diyarbakır'da, kendisine ikinci eş olmayı kabul etmeyen kuzeni 16 yaşındaki Emine Karakaş'ı öldüren, 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş , 161 gün sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Karakaş, adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kendisine ikinci eş olarak almak istedi. Ret cevabını alan Karakaş, Emine’yi silahlı vurdu. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuzeni Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine rastlanılmadı.

161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aslan Karakaş, adliyeye sevk edildi. (DHA)