Kendisine havladı diye köpeği tüfekle vurdu!

Tokat'ta avdan dönen İ.G., kendisine havladığı gerekçesiyle Kangal cinsi köpeği tüfekle vurdu. Yaralanan hayvan tedaviye alındı. Hakkında işlem başlatılan İ.G., korktuğu için ateş açtığını söyledi.

Tokat'ta Çamdere köyünde yaşayan İ.G. (40) avdan dönerken, Ziyattin Al'a ait Kangal cinsi köpeğe, kendisine havladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, köpeğin baş bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Yaralanan köpek, jandarma ekiplerince veteriner kliniğine götürülerek, tedavisi yapıldıktan sonra da Ziyattin Al'a teslim edildi. İ.G. hakkında ise jandarma, adli işlem başlattı. İfadesi alınan İ.G., köpeğin kendisine havlaması üzerine korktuğu için ateş açtığını söyledi.