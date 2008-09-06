Kendisine cömert

Sevgilisi Fahriye Evcen'le yakalandığı için basına karşı tedbir alan Deniz, 31 AY 1288 plaka Range Rover marka cipini arabasını ağabeyi Ercan Deniz'e hediye etti.... Para harcarken çok rahat davranan şarkıcının turizm şirketinde ise maaşları düşük olan 70 kişi istifa etti.



Kendisine gelince cömert



Kendisine 150 bin dolara sıfır kilometre yeni bir süper lüks cip alan Özcan Deniz, maalesef aynı cömertliği çalışanlarına karşı göstermiyormuş. İddialara göre Özgün Turizm firmasının sahibi olan Deniz'in, şirketinde şu sırlar işler karışık. Şarkıcının şirketinde 70 işçisi maaşları çok düşük olduğu ve verilen vaatler yerine getirilmediği için istifa etmiş.