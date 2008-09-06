T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kendisine cömert

Özcan Deniz'in şirketinde ki 70 işçi, düşük maaş aldıkları için istifa etti

06 Eylül 2008 03:00

Sevgilisi Fahriye Evcen'le yakalandığı için  basına karşı tedbir alan Deniz, 31 AY 1288 plaka Range Rover marka cipini arabasını ağabeyi Ercan Deniz'e  hediye etti.... Para harcarken çok rahat davranan şarkıcının turizm şirketinde ise maaşları düşük olan 70 kişi istifa etti.

Kendisine gelince cömert

Kendisine 150 bin dolara sıfır kilometre yeni bir süper lüks cip alan Özcan Deniz, maalesef aynı cömertliği çalışanlarına karşı göstermiyormuş. İddialara göre Özgün Turizm firmasının sahibi olan Deniz'in, şirketinde şu sırlar işler karışık. Şarkıcının şirketinde 70 işçisi maaşları çok düşük olduğu ve verilen vaatler yerine getirilmediği için istifa etmiş.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24