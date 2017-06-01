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Yaşam

Kendisine çocukken tecavüz eden karısına boşanma davası açtı

Çift, 12 yıldır evliydi

01 Haziran 2017 20:08

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Vili Fualaau, henüz 12 yaşındayken kendisine tecavüz eden ancak daha sonra karısı olan 55 yaşındaki Mary Kay Fualaau'dan boşanmak üzere dava açtı.

Mary Kay Fualaau, Vili'nin öğretmenliğini yapıyordu ve yaşadıkları ilişkiden dolayı yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İlişkileri başladığında Vili 12; Mary Kay ise 34 yaşındaydı. Mary Kay'in ayrıca dört çocuğu vardı.

İkili, Mary Kay'in cezaevinden çıkmasının ardından 2005 yılında gizlice evlendi.

Bu evlilik ise 12 yıl sürdü. Vili'nin eşinden ayrılmak için Mayıs ayı başında boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Çiftin neden boşanmak istediği bilinmiyor.

Mary Kay ile Vili'nin iki çocuğu var.

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