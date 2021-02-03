Kendisine "çeyrek devrimci" diyen AKP'li Özalan'a, Barış Atay tepki gösterdi: Boş yapma tam porsiyon AKP'li

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek için dün Kadıköy'de polisin müdahalesine maruz kaldı. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Atay'a "çeyrek devrimci" dedi. Atay, bu paylaşıma cevap olarak Özalan'a "tam porsiyon AKP'li" yazdı.

Özalan, Atay ile ilgili "Nerede bir provokasyon varsa orada biten çeyrek devrimci Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz? Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur" diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil." dedi.

Özalan'ın tweetini alıntılayan Atay ise "O gençlere böyle fütursuzca, nefretle saldıran kim varsa gücüm yettiğince karşısında olurum. Mecliste çoğunluk sizsiniz. Getirin fezlekeyi okutun. Dokunulmazlığa güvenecek ayıbım yok benim. Boş yapma yani tam porsiyon AKPli" diyerek tepkisini gösterdi.