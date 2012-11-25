Kendisine çarpan kardeşini öldürdü

Rize'de 45 yaşındaki Sedat P. kendisine otomobille çarpan 47 yaşındaki ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.



Rize'de bir kişi evinin önünde otomobille kendisine çarpan kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Sedat P. (45) arasında daha önceden husumet olduğu iddia edilen ağabeyi Ahmet P.'nin (47) İslampaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne kendisinin kullandığı otomobille gitti.

Kardeşinin araba ile üzerine geldiğini fark eden ağabey Ahmet P. aracın kendisine çarpmasının ardından üzerinde bulunan tabancayla kardeşine ateş etti.

Otomobilde bulunduğu sırada vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sedat P. kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ahmet P. gözaltına alındı, kardeşi Sedat P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.