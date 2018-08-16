Kendisinden yaşlı 12 kiloluk balığı avladı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE’de, tek nefeste zıpkınla serbest dalışlar yaparak, boyundan uzun balıklar avlayan dalgıç Müjdat Turan (45), bu kez boğazın akıntılı sularında 12 kiloluk fangri mercan yakaladı. Turan, pulundan yapılan halka sayımlarında 46 yaşında olduğu belirlenen balığın, zıpkınla avcılıkta Türkiye rekoru olduğu söyledi.

Dalgıç Müjdat Turan, boğazın akıntılı sularına tüpsüz olarak tek nefesle gerçekleştirdiği serbest dalışta, zıpkınla yaşından büyük fangri mercan avladı. Dalışa yeni başlayanların heves etmemesi için balığı kaç metre derinlikte avladığını açıklamayan Turan, yaptıkları araştırmaya göre, 12 kiloluk balığın, serbest dalış zıpkınla avcılıkta Türkiye rekoru olduğunu söyledi. Turan, sosyal medyada zıpkın avcılığı yapanların oluşturdukları platformlardaki araştırmalarında, Türkiye’de zıpkınla vurulan en büyük fangri mercanın 10 kilo olduğunu ve Mersin’de avlandığını tespit ettiklerini söyledi.

MERCANIN YAŞI KENDİSİNDEN FAZLA

Mercanın Kuzey Ege Denizi’nde, 80- 100 metre derinlikte yaşadığını kaydeden Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı’nın sularında bu balığı avlamanın heyecan verici olduğunu belirtti. Kendisinin de daha önce 4 kiloya kadar mercan avladığını belirten Turan, “Avladığım bu balığın yaş tespiti için sırt tarafından kafa bölgesine yakın yerden birkaç pul alarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’ne gönderdik. Balık pulundan yapılan halka sayımında balık benden yaşlı çıktı, tam 46 yaşında. İnanması zor ama balık artık mutant geçirmiş ve çok yaşlanmış. Bu büyüklükte zıpkınla avlanması çok zor ve nadir olan fangri mercan balığını avlamak en büyük hayalimdi. Babamın küçücük ellerimden tutup balığa götürdüğü günlerde bir hikaye ile başlayan hayallerimle büyüdüm. Şimdi sabah suyunda, fırtınalı denizlerde avladığım bu trofe balık ile bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum” dedi.

DAHA ÖNCE BOYUNDAN UZUN BALIK AVLAMIŞ

Boyu 1 metre 83 santim olan dalgıç Müjdat Turan, 2017 yılında avladığı 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığında Akya balığı ile Türkiye rekoru kırmıştı. Boyundan büyük balık avlayan Turan, 46 yaşındaki fangri mercan avıyla da yaşından büyük balık avlamış oldu.

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