Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

İstanbul Bağcılar’da, 2020 yılında, kendisinden ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Dilek K.'nın evine bomba atan 36 yaşındaki Tolga Zararsız "Nitelikli mala zarar verme" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Zararsız savunmasında "Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil, onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım" dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Tolga Zararsız ve avukatları hazır bulundu. Dilek K. ve babası da duruşmaya katıldı. Dilek K.'nın komşusu Emine Gümüş tanık olarak verdiği ifadesinde olay günü patlama sesi duyduktan sonra cama çıktığını ve sanığı kaçarken gördüğünü söyledi.

Tolga Zararsız savunmasında Dilek K.'nın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak kendisinin bu karara uymadığını belirterek "Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. 'Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm' diye düşündüm. Birini patlayacak, diğerini patlamayacak şekilde ayarladım" dedi.

Zararsız bombayı patlattığı anı ise "Evin önünde 1,5 saat bekledim ama Dilek gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil, onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım" diye anlattı.

Savcı, mütalaasında bilirkişi raporuna göre söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu belirtti. Mütalaada, sanığın bomba attığı sırada evde bulunan Erdoğan K. ve Nursel K.’yı öldürmeye elverişli bomba atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine yer verilirken, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, 2 kişiye karşı "Bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 2’şer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 4 ay, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda sanığın 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. (DHA)