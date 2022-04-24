Kendisinden ayrılmak isteyen kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın ayrılmak istediği kişi tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Saldırgan kayıplara karışırken, araya girmek isteyen bir kişi daha bacağından bıçaklandı.

Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki bayram meydanına götüren Nejla A., ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı.



Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darp eden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A’yı sırt bölgesinden 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.



Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bulundu. Alpaslan Z.’nin yakalanması için görevliler çalışma başlattı. (İHA)