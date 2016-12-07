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BBC Türkçe

Kendisi 5 sterlin, değeri '86 bin TL'

Üzerinde ünlü İngiliz yazar Jane Austen'in minik bir resminin bulunduğu 4 adet 5 sterlin banknot, İngiltere'de dolaşıma sokuldu. Banknotlara 20 bin sterlinden fazla değer biçiliyor.

07 Aralık 2016 18:35

Üzerinde ünlü İngiliz yazar Jane Austen'in minik bir resminin bulunduğu 4 adet özel basım 5 sterlinler dolaşıma sokuldu.

Bu özel basım banknotların değerinin 20 bin sterlinden (yaklaşık 86 bin TL) fazla olabileceği belirtiliyor.

Mikro çizim sanatçısı Graham Short'un yaptığı resimli banknotlardan ilki İskoçya'nın Kelso kentinde kullanıldı.

Diğer üç banknot ise İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda sınırları şiçerisinde dolaşıma sokuldu.

Short daha önce de bir toplu iğnenin baş kısmına İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in resmini çizmiş ve bu iğne 100 bin sterline (430 bin) satılmıştı.

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