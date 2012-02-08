T24 - Gazeteci-yazar Çiğdem Anad'ın "Sen kimsin?" adlı yeni romanı Everest Yayınları'ndan çıktı.





Haberciliğinin yanı sıra yazar kimliğiyle de hayata ve insana dair sorular soran Çiğdem Anad'ın yeni kitabı okuyucularıyla buluşuyor.



Anad'ın "Sen kimsin?" adlı romanı istedikleri hayatı yaşayamadıklarını düşünen kişilerin bir gün, "Ben kimim, bu hayatı mı sürdüreceğim?" sorusuyla başlayan kimliklerini arayan insanların hikâyesini anlatıyor.

Kendinize "Ben kimim?" diye sormaya hazır mısınız?



Bu kitapta, yeni bir kimlik inşa edilirken girilen savaşta puslu yollar, aşksız sevişmeler, kötücül oyunlar ve sonunda dağılıp parçalanma pahasına kendini bulan insanları bulacaksınız. Yerleşik toplum değerlerine gecikmiş bir karşı koyma mücadelesi; ama mesnetsiz, fenersiz, ideolojisiz bir isyanla...





Çiğdem Anad'ın daha önce "Aklım Nereye Gidiyor Ellerim Nereye" ve "Hayat Geçiyor Sen Neredesin" adlı iki romanı yayınlanmıştı.





