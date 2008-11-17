Kendini yerlere attı

Var Mısın Yok Musun'da Ülkühan yarışmacı koltuğuna oturdu. Ancak Ülkühan'ın bilmediği bir şey vardı. Acun Ilıcalı, yarışmasının reytingini yükseltebilmek için aylardır o anı bekleyen Ülkühan'a şaka hazırlamıştı.



Acun'un reyting için yaptığı bu şaka da Ülkühan, seçtiği kutulardan ard arda 500 bin YTL'lik para çıkınca hayal kırıklığına uğradı. Ülkühan ile birlikte hem stüdyodaki kardeşleri hem yarışmacı arkadaşları büyük bir şok yaşadı. Üst üste 4 kutudan da 500 bin YTL açtıran Ülkühan, "Diyecek bir şey kalmadı ki..." dedi.



Acun daha sonra bunun bir şaka olduğunu ve noter vekilinin bilgisi dahilinde yapıldığını açıkladı. Ülkühan, kendisini yere bıraktı ve stüdyoda bir anda sevinç çığlıkları yükseldi.

Yarışmasının reytinglerini yukarıda tutmak için elinden geleni yapan Acun Ilıcalı, bu tür reyting numaralarını sürdüreceğe benziyor.



Ülkühan, bu şakadan sonra normal şekilde yarıştı. Son üçe 50 bin, 5 YTL ve 100 YTL ile giren Ülkühan, üzüntülü bir şekilde 'Şaka gibi' diyerek yaşadıklarına inanamadı. Daha sonra açtırdığı kutudan 5 YTL çıktı. Hamdi Bey'den gelen 17 bin YTL teklifine 'Yokum' diyen Ülkühan'ın kutusundan 50 bin YTL çıktı.

