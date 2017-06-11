Pucca rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Selen Pınar Işık, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye şiddet uygulayan Arda Turan'ı "Adamlığıyla benim gözümde kahramandır" sözleriyle öven Rıdvan Dilmen'i isim vermeden eleştirdi. Pucca, "Futboldan zerre anlamıyorum ama Arda Turan’ı biliyorum. Ben kendisini eski mahallemizde kız lisesinin önünden ayrılmayan bilardocu Hikmet Abi’ye benzetiyorum. Ve bir de kendini sürekli ‘adam’ diye tanıtanlara bakınca ‘iyi ki kadınım’ diyorum" diye yazdı.

Pucca'nın Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan "ADAMlık müessesesi" başlıklı yazısı şöyle:

Binlerce kez ofsaytı anlattığınız halde hâlâ boş gözlerle size bakan insanlar vardır ya, hah işte o benim! Futboldan zerre anlamıyorum ama Arda Turan’ı biliyorum. Ben kendisini eski mahallemizde kız lisesinin önünden ayrılmayan bilardocu Hikmet Abi’ye benzetiyorum. Ve bir de kendini sürekli ‘adam’ diye tanıtanlara bakınca ‘iyi ki kadınım’ diyorum.

Sürekli ha evlendi ha evlenecek diye kenarda tuttuğu bir uzatmalısı var Arda Turan’ın da bizim Hikmet Abi’nin de. Bu arada ikisi de başka kızlara yürümekten, flörtlerden de vazgeçmezler asla.

Mahalleye her yeni gelen kızı koruyup kollama ihtiyacı duyardı Hikmet Abi. Yeni kan gördüğü anda hemen o ahtapot gibi ellerini kızın üstüne sarar, “Bir şeye ihtiyacın varsa, bak çekinme hemen söyle” diye bunaltırdı. Arda Turan’da İspanya’ya yolu düşen kim varsa sağ olsun hemen yardımına koşuyor. En son ‘Kısmetse Olur’un kalbi kırık gelini Cansel’e bile şehir turu yaptırmayı teklif etmişti. O kadar mı yalnızsın yahu orada? Göğüs dekolteniz iddialı mı, yolunuz Arda’nın olduğu şehre mi düştü? Hemen instagram DM kutunuza bakın. Belki Arda Turan size de mesaj atmış olabilir.

Hikmet Abi hikâye anlatmasıyla ünlüydü bir de. Bazen coşar hızını alamazdı. Bir gün işte buna ‘Kurtlar Vadisi’nden teklif gelmiş, ‘Çakır’ı sen vur’ diye. Bu Oktay Abisine ayıp olur diye kabul etmemiş. Arda’nın da var böyle ‘çıkışları’. Hani maç esnasında Messi’yi motive etmiş, “Ayağa kalkmalıyız” falan demiş ya...

Sevgiliden ayrılmak ya da ilişkinin bitmesi onların görüşüne göre sadece kendilerinin özgür kalması demektir. Hikmet Abi kız arkadaşından mı ayrıldı, üstüne evlenip boşansa bile ayrıldığı kız arkadaşı onu evinde beklesin isterdi. O kız ona aittir çünkü. Bütün mahalle, o kızı onla bilmiştir. Arda Turan’ın Sinem Kobal’dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamayı hatırlamayan yoktur; ‘Sinem başkasıyla görüştüğü gün benim için bitmiştir!” Eee o zaman neden ayrıldın, sen gezip tozarken iyiydi ama değil mi?

Bir de sürekli Hikmet Abi kendisinin övülmesini isterdi. Tekel bayiinin önünde tahta tabureye bacaklarını ikiye ayırarak oturur, etrafına bizim liseden çocukları alır, paso kendini anlatırdı. Mahallede uyuşturucu satacaklarmış ama işte bu izin vermemiş. Müstesna apartmanında oturan kız öğrencilere mahalleli saldıracakmış, bu hepsini tutmuş. “Kızlarla ben konuşurum merak etmeyin mahalle bana emanet” diye. Arda Turan da sürekli, “Ben gururunuzum, kıymetim bilinmiyor” bilmem ne de bilmem ne.

Ve en büyük ortak özellikleri, o dillerinden düşürmedikleri, ‘adam gibi adamlık!’ Hikmet Abi’nin iki lafından biri, ‘adam dediğin böyle olur’. ‘Bu adamlığımıza yakışmaz’. Orada bahsedilen adamlık, işte mert, yüreğini ortaya koyan... Arda Turan’ın kendisini sürekli adamlıkla sınaması ilginç tabii. Hani ne bileyim, ‘adamlık bende kalsın’ derler, orada bahsedilen ‘büyüklük’ diye biliyorum. Babandan büyük gazeteciye tekme tokat saldırıp, bununla gurur duymak buradan bakınca adamlıktan çok ergenlik gibi görünüyor. Bunu bizim Hikmet Abi bile yapmazdı sanırım. Bu arada şunu da belirmeden geçmek istemiyorum; daha seksist ve çirkin bir kelime olamaz. Hatta kendini sürekli ‘adam’ diye tanıtanlara bakınca, ‘iyi ki kadınım’ diyorum.