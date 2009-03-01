‘Kendini seven insan kilosunu kontrolde tutar’

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Bel ölçüsünün Kadınlarda 95, erkeklerde 100 santimetrenin üstü risk demektir" dedi.



Gıda takviyeleri alanında Douglas Laboratories Türkiye'nin düzenlediği "Kendine iyi bak genç kal" başlıklı seminerin üçüncüsü Ankamall'de yapıldı.



Halka açık seminerde, Dr. Ender Saraç, sağlıklı kilo kontrolü, Estetik Uzmanı Dr. Seran Göçer estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi.



Saraç, ortalama yaşam süresinin kısalmasında obezitenin çok etkili bir faktör olduğunu belirterek, kendini seven her insanın kilosunu kontrol altında tutması gerektiğini söyledi.



Vücuttaki toksinlerden detoks yöntemiyle belli aralıklarla uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Saraç, uyku düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Halk arasında "gençlik hormonu" olarak bilinen büyüme hormonunun gece derin uykudayken etkili olduğunu vurgulayan Saraç, bu hormonun etkisini artırmak için arı poleni ve soya filizinin tüketilebileceğini, bacak kaslarını çalıştıran ağırlık çalışmaları yapılmasının uygun olacağını kaydetti.



Saraç, erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimetre üstündeki bel çevresinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarda 95, erkeklerde 100 santimetrenin üstü risk demektir" dedi.



Düzenli kilo kontrolü için sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması gerektiğini dile getiren Saraç, sabah kahvaltılarında mayalı ürünlerin ve yağlı peynirlerin tüketilmemesi gerektiğini, haftada üç-dört gün yulaf ezmesiyle birlikte bir bardak yağsız süt yanında kuru meyve ve ceviz yenilebileceğini, hafta sonlarında ise daha rahat bir kahvaltı yapılabileceğini söyledi.



Saraç, fazla kilosu olmayan kişilerin kahvaltı yanında özellikle mor renkli meyve sularını tüketebileceklerini belirterek, öğlenleri salatayla birlikte hayvansal gıdaların yenilebileceğini, iki ara öğünde de az şekerli ayva, yeşil elma, kivi gibi meyveler, bir-iki tane ceviz ya da bir bardak sütün alınabileceğini bildirdi.



Akşam öğünlerinde de özellikle bakliyat ürünlerine ağırlık verilmesi ve salata yenilmesini öneren Saraç, yemeklerde sızma yağ kullanılmasını tavsiye etti.



‘Zayıflama hapları tek başına yararlı değil’



Saraç, zayıflama haplarının kilo vermede tek başına hiçbir fayda sağlamadığını ifade ederek, bu tür ürünlerin mutlaka diyet ve egzersizle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi. Saraç, formülü tamamen kendisine ait olan "Formula 7"nin ABD'den onay aldığını, bu ülkede ve Türkiye'de piyasaya girdiğini söyledi. Ürünlerinin tamamen doğal olduğunu, bugüne kadar 12 bin 500 kişinin kullandığını anlatan Saraç, ürünün şu ana kadar yan etkisini görülmediğini kaydetti.



Estetik Uzmanı Dr. Seran Göçer de uygun kiloda, doğru kan değerinde sağlıklı kemik, cilt, saç ve kas kütlesine sahip kişilerin sağlıklı birey olarak tanımlandığını belirterek, herkesin bunlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



(AA)

