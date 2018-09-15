Kendini öldürmek için inşaata çıktı, eline geçen her şeyi polislere fırlattı

Adana'da kendini öldürmek için 3 katlı inşaata çıkan 17 yaşındaki Yalçın K., kendisini ikna etmek isteyen polislerin üzerine tahta ve inşaat malzemeleri fırlattı. Ailesiyle kavga ettiği için inşaata çıktığı ve alkollü olduğu öne sürülen genç, "Beni nezarete atın" dedikten sonra inerek polise teslim oldu.



Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı.

"Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım;

yoksa adam öldüreceğim"

Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı. Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Polislerin inşaata yaklaştığını fark ettiğinde bir kez daha tahta ve inşaat malzemeleri atan genç, ailesiyle kavga ettiğini söyledi.

Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan Yalçın K., gözaltına alınıp, polis merkezinin nezaretine konulursa ineceğini belirtip, "Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım. Yoksa adam öldüreceğim" dedi. Polisin "Hadi karakola gidelim" demesinin ardından ikna olan genç, inşaattan indi. Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta sağlık muayenesi yapılan Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.