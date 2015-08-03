Kendini kaşımak için devasa penisini kullanan tapir!

Soyu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tapirler İlginç görünümünün yanı sıra, tapirler devasa boyutlardaki ve kavrayabilir esnek penisleriyle bilinirler. Ancak görüntülerde yer alan tapir penisinin yeni bir özelliğini keşfetmiş görünüyor: Kendini kaşımak!

Bilimfili.com'da yer alan habere göre, tapirlerin Orta ve Güney Amerika’dan Güney Doğu Asya’ya ve And Dağların'da yaşayan dört türü vardır. Yeşil otlaklarda bulunabilen otçul bir memeli olan tapir, domuza benzer bir vücut yapısına ve kısa garip bir buruna sahip ilginç bir canlıdır.

İlginç görünümünün yanı sıra, tapirler devasa boyutlardaki ve kavrayabilir esnek penisleriyle bilinirler. Kavrayabilir (tutma anlamında) penis yapısı, çiftleşme sırasında dişiyi kavrayarak başarılı bir üreme için kullanılır. Fakat bir tapirin penisini kendini kaşımak için kullanması ilginç bir görüntü oluşturdu.