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Kendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden istediği yardımı alamadığı iddiasıyla vücudunu jiletleyen uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S

04 Eylül 2018 20:59

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden istediği yardımı alamadığı iddiasıyla vücudunu jiletleyen uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S.\'yi (53), Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ikna etti.
Olay, Cumhuriyet Meydanı Valilik girişinde meydana geldi. Kısa süre önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanıp, cezaevinden çıkan Ali S., iddiaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nden yardım istedi. İsteğine olumsuz yanıt aldığını öne süren Ali S., üstünü çıkararak elindeki jiletle kendini yaraladı. Kanlar içinde kalan Ali S., Vali ile görüşmek istedi. Valinin yerinde olmaması nedeniyle Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Ali S. ile görüşerek yardım edeceğini söyleyip, odasına çağırdı. Valilik binasına gelen ambulans, Ali S.\'yi hastaneye götürdü.

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