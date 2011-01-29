T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair konular hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'IN 'iki partili sistem' talebini, 'Kendini iktidarda görme hastalığı var' şeklinde yorumladı.



Kılıçdaroğlu partiye katılması gündemöe gelen isimler içinse; 'Bize bahsedilen isimler tarafından bir talep gelmedi, gelirse değerlendiririz' dedi Akşam gazetesinde yer alan röportaj şöyle:



Programı yoğundu, ziyaretçisi çoktu ve bir gözü hep kapıdaydı. Özel Kalem Müdürü Hamret Erdemiş kapıdan sık sık başını uzatıp uyardı ama biz Kılıçdaroğlu'nun nezaketine sığınıp süreyi aştık ve kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt almayı başardık. CHP liderine özel hayatı ile ilgili sorular da yönelttik ama ketum davrandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamaları...





- Başbakan, Çiğdem Toker'e açıklamasında, 'İki partili sistem istiyorum' dedi...



Sürekli kendisini iktidarda görme hastalığı diye tanımlayabiliriz bunu. Demokrasilerde sadece iki parti olacak diye bir kural yoktur ama halkın teveccühü ağırlıklı olarak iki partiden yana olursa ona da saygı duyacağız.





- Demokrasiye uygun mudur iki partili sistem?



Uygun olan çok partili rejimdir. Başbakan'ın düşüncesi yüzde 10'luk barajı kaldırmamak, böylece zorunlu olarak iki partili yapıyı topluma dayatmak! İki partili sistem, halkın iradesinin parlamentoya yansımamasına da neden olur.





CHP'DEKİ ÇOK SESLİLİK



- CHP'de partinin önemli isimleri sizden farklı açıklamalar yapıyor. Partide bir kakofoni mi var yoksa çok seslilik mi?



Bunu kakofoni olarak adlandırmak doğru değil. Biz demokrasiden ve özgürlüklerden yana bir kitle partisiyiz, halkın partisiyiz. Partimizde arkadaşlarımız elbette düşüncelerini dile getirecekler ama bunu özellikle başka türlü vermek istiyorlar. Medya, bu haberi nasıl çarpıtıp CHP'nin aleyhinde nasıl kullanırız diye düşünüyor.



- Mustafa Sarıgül gibi partiden ihraç edilenlerin geri dönmesi için bir çalışma var mı?

Şu anda herhangi bir çalışma yok çünkü bunun için o arkadaşların partiye başvurması gerekiyor.



- Ergenekon sanıklarını aday göstermek konusunda kesin bir ifade kullanmadınız. Aday olacaklar mı, olmayacaklar mı?



İsteyen başvurur, biz de değerlendiririz. Kimseye başvuru yasağı getiremezsiniz. Buna Parti Meclisi karar verecek. Sayın Doğu Perinçek Silivri'den gönderdiği mektupta, Ergenekon sanıklarının aday olması önerisine karşı çıktı. Bizim için herkes değerlidir, saygındır.





- Mesut Yılmaz da 'CHP'ye, MHP'ye yardıma hazırım' dedi.



Partimize yönelik herhangi bir talep söz konusu değil. Sayın Yılmaz ile herhangi bir temasımız olmadı şu ana kadar.



- Yılmaz Büyükerşen ne zaman katılacak CHP'ye?



Kendisi başarılı, sosyal demokrat bir belediye başkanıdır, Eskişehir'in çağdaş yüzüdür. Kendisini partide görmekten mutlu oluruz.



- Başbakan geçen hafta iki tazminat davasında 20 bin Lira kazandı sizden?



Daha onun Yargıtay safhası var. Onarsa ödeyeceğiz.



- Kalpazan diyerek kantarın topuzunu kaçırdığınızı düşünüyor musunuz?



Hayır. Sözlerim doğruydu. Recep Tayyip Erdoğan'ın, otobüs biletlerinde kalpazanlık yaparak suçlandığı ve bu nedenle dokunulmazlık dosyasının gönderildiğine dair Başbakan olarak kendi imzası var.



- 3 Şubat'ta sendikalar torba yasayı protesto için buluşuyor... Onlarla birlikte hareket edecek misiniz?



Hayır. Onlar torba yasadan kendilerine yönelik haksız uygulamaların çıkarılmasını istiyorlar. Bu, demokrasilerde olağandır.



- CHP milletvekilleri halkı direnişe çağırınca akla hemen Tunus, Mısır geldi...

Oradaki halk hareketleri ile bizdeki çok farklı. Biz mücadele ediyoruz ama halk da sandığa gidecek, tepkisini gösterecek. Biz halkın bilinçlenmesini istiyoruz. Halk adaleti, hakkı yargıda arayacak. Yargı adalet dağıtamazsa bundan halk zarar görür.



- Hizbullah sanıklarının, seçim öncesi CHP'nin elini güçlendirmek için serbest bırakıldığı iddiası konuşuluyor...



O zaman, onları yakalamayan Emniyet, İçişleri Bakanlığı da bizim elimizi güçlendirmek için çalışıyor! Hadi yargı serbest bıraktı, katiller ellerini kollarını sallayarak yurtdışına çıktılar. Yargı mı gönderdi bunları? Bize gelen bilgi de Lübnan'da oldukları yönünde. MİT, Emniyet, Genelkurmay ve Jandarma istihbaratı var. Yurtiçindelerse yakalasınlar! Niye yakalamıyorlar? Çünkü Hizbullah'a diyet borçları var. Referandumda, seçimlerde AKP'ye destek verdiler.





SAYGIN CEMAATLER VAR



- 'Siyasete bulaşmamış cemaatlerle sıkıntımız yok' dediniz. Siyasallaşmamış cemaat var mı?

Var tabii. Saygın bir sürü cemaat, siyasete bulaşmamış yüzlerce inanç grubu var. Bunların büyük kısmı siyasallaşmamış. Kendi manevi dünyalarında yaşıyorlar. Bunlara her zaman saygı duymamız gerekiyor.





- CHP neden sol yerine muhafazakar bir söylemi benimsedi?



Öyle değil! Tam tersine, biz halktan yana söylem geliştiriyoruz. Üreteceğiz, kaynak yaratacağız, hakça bölüşeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Aile sigortasıyla yoksul ailelerde kadının banka hesabına 600 lira yatıracağız. Yargıyı bağımsız kılacağız. Üniversitelerde özgür düşüncenin dile getirilmesini sağlayacağız. Toplumda örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Kamuda taşeronlaşmaya son vereceğiz. Herkesi grevli toplu sözleşmeli haklara kavuşturacağız diyoruz.





ARINÇ'I MUHATAP ALMIYORUM



- Bülent Arınç, 'Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonra siyasetten elini çeker' dedi...

Bülent Arınç'ı muhatap almıyorum.



- Arınç'ın 'Hayat seks ve alkolden ibaret değil' açıklaması...



Ciddiye almadım.





İÇKİYİ FAZLA SEVMİYORUM



- Alkol yasağı konuşuldukça toplumun bir kesimi inadına içmeye başladı. Siz de o gruptan mısınız?



Hayır. Alkolle aram çok iyi değil.



- Kalecik'te ikram edilen şarabı da reddetmiştiniz.



O saatte şarap içilir mi?



- Çankaya Köşkü'nde de alkol yasağı uygulanırsa?..



Yönetmelik varsa o yönetmeliğe Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkanı'nın da uymasıgerekiyor. Yani Meclis'te bahçede verilen resepsiyonda alkol sunulmaması gerekiyor. AKP'nin görevi toplumu ayrıştırmak. Bunu birilerinin görmemesi bizi rahatsız ediyor.





HEDEF % 40



- Sizin için yüzde kaç oy başarı veya başarısızlıktır?



Anlamlı bir artış olursa başarılı olurum, çok düşük artış olursa başarısız... Kararı kamuoyu verecek. Hedefimiz yüzde 40'ı yakalamak.



- Amerika'ya gidecek misiniz? Davet var mı?



Amerika'ya gitmeyeceğim. Bayan Clinton ile Türkiye'ye geldiği zaman görüşeceğim. İngiltere İşçi Partisi'nin davetlisi olarak İngiltere'ye gideceğim.



Üniversitelerle kamuyu aynı kefeye koyamazsınız



- CHP PM üyesi Muhammed Çakmak'ı bize yaptığı, 'Fethullah Gülen bilge bir kişidir' sözünün ardından uyardınız mı? Bu sözlere katılıyor musunuz?



Hayır, bir uyarı yok. Muhammed Bey saygın bir insan. Bir bilim insanı.

Fethullah Gülen bir cemaatin lideri olarak biliniyor.



- Türbanı çözeriz dediniz. Meclis'e türbanlı milletvekili girmeli mi?



Biz bu soruna özgürlükler bağlamında bakıyoruz. Meclis'e girmesi doğru olmaz. Bizim düşüncemiz çok açık. İlköğretimde, ortaöğretimde devletin koyduğu kurallar var, herkes onlara uymalı. Üniversitelerde özerklik vardır. Üniversite ile devlet dairelerini aynı kefeye koyamazsınız.



- Soldaki partilerle seçim için bir işbirliği yapmayacak mısınız?



Hayır. Zaten yasalar ona izin vermiyor. Bizim kimliğimiz, partimiz belli. Arzu eden varsa partimize üye olurlar, isterlerse adaylık başvurusunda bulunurlar. Parti değerlendirir.





MUHTEŞEM YÜZYIL'I EŞİM İZLİYOR



- Muhteşem Yüzyıl'ı izlediniz mi?



Hayır. Fırsatım olmadı. Eşim izliyor. Herhangi bir hakaret yok. Bir dizinin üzerine siyasal olarak gitmek, onu sorgulamak doğru değil.



İktidarın liberallere ihtiyacı kalmadı



Başbakan Ahmet Altan'a dava açtı, Hasan Cemal, 'Başbakan için alarm zilleri çalıyor' dedi.

Liberalleri kullandılar, AB'yi kullandıkları gibi. İhtiyaçları kalmadı, onları gemiden atacaklar. Onların da o tuzağa düşmemesi gerekirdi. Biz AKP'nin gizli gündemi olduğunu defalarca söyledik.



Sezgin Tanrıkulu 'Hakikatler Komisyonu kurulmalı' dedi...



Faili meçhulleri kim destekleyebilir. Demokrasiyi insan haklarını savunacaksanız kim yaparsa yapsın üzerine gitmek zorundasınız.