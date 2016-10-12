Kendini David Suchet zanneden kişiye bilirkişiden ret

Polisiye edebiyat dergisi 221B'nin kapağındaki İngiliz sinema oyuncusu David Suchet'in "Agatha Christie's Poirot" filmindeki halini kendisine benzeten İbrahim Bıçkı, dergiye dava açmak için iki kez mahkemeye başvurdu. Üç kez reddedilen Bıçkı, konuyu üst mahkemeye taşıdı. Bilirkişi raporuyla Niğdeli İbrahim Bıçkı'nın David Suchet olmadığına karar verildi.

Ocak ayında ilk sayısı yayımlanan polisiye edebiyat dergisi 221B'nin kapağında yer alan İngiliz aktör David Suchet, He İbrahim Bıçkı'yı harekete geçirmişti.

Sol'dan Ahmet Çınar'ın haberine göre, İbrahim Bıçkı, geçtiğimiz aylarda iki kez mahkemeye başvurarak 221B dergisini dava etmek isteyen Bıçkı, her başvurusunda reddedildi. Davası kabul edilmeyen Bıçkı, konuyu üst mahkemeye götürdü. Üst mahkeme de, 221B'nin kapağında kullanılan İngiliz sinema oyuncusu David Suchet'in İbrahim Bıçkı olmadığına dair bilirkişiden rapor talep etti. Elektronik Haberleşme Uzmanı ve Bilgisayar Yüksek Mühendisi Mehmet Güçlü, bilirkişi sıfatıyla 4 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporda, derginin kapağında fotoğrafı kullanılan kişinin David Suchet olduğu, herhangi bir montaj ya da fotoşop izi barındırmadığı, orijinal nitelikte olduğu vurgulandı. Böylece kendisini David Suchet zanneden Niğdeli İbrahim Bıçkı'nın "David Suchet olmadığı" bilirkişi raporuyla ortaya konulmuş oldu.

Dergi editörü: Sabrına teşekkür ediyoruz

221B dergisinin editörlerinden Hüseyin Çukur, soL'a yaptığı açıklamada, "Geçen Mart ayında bu olay gerçekleştiğinde hem şaşırmış, hem acı acı gülümsemekten kendimizi alamamıştık. Meğer İbrahim Bıçkı, geçtiğimiz aylar boyunca kendisini David Suchet sanmaya devam etmiş. Bu daha da acı elbette. Hatta mahkemeye başvurmuş, reddedilmiş, bir daha mahkemeye başvurmuş. Aklıma, Kafka'nın romanındaki o ünlü cümle geliyor. Ve ben de 'Bir sabah Niğdeli İbrahim Bıçkı, yatağında devcileyin bir David Suchet olarak uyandı' demek istiyorum. İşin şakası bir yana, raporu hazırlayan bilirkişinin sabrına teşekkür ediyor, yeni soluksuz maceralarda görüşmek üzere diyoruz" dedi.

David Suchet kimdir?

2 Mayıs 1946'da doğan David Suchet, RTS, BPG ve UİFF ödüllü İngiliz aktör. Pek çok film ve dizide rol aldı. En iyi bilinen rolü Hugh Fraser ve Pauline Moran ile birlikte yer aldığı İngiliz televizyon draması Agatha Christie's Poirot'daki Hercule Poirot karakteridir.