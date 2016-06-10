Kendini daha seksi hissetmek isteyen kadın sakal bıraktı

ABD, Oregon’da yaşayan 39 yaşındaki Rose Geil’in 13 yaşından beri sakalları çıkıyor. Geil, yaklaşık 20 yıldır göğsünde ve yüzünde çıkan sakalları tıraş etmek için çaba harcıyordu. 8 ay önce ise duygusal olarak çok yıprandığını düşünerek buna son verdi ve sakallarını uzatmaya başladı.

13 yaşından beri sakallarını gizlemeye çalışan Rose, “Artık sakallarımı uzatmak bana özgüven veriyor. Kendimi böyle daha güzel hissediyorum. Daha önce bu duyguyu hiç yaşamamıştım. Kendim olmak harika bir duygu… İnanmayacaksınız ama kendimi hiç bu kadar feminen ve seksi hissetmemiştim” diyor.

Rose’un sakalları önce favorilerden uzamaya başlamış. Daha sonra çenesinde, sonra da dudağının üstü ve yanaklarına kadar yayılmış. "Çocukken bu benim için daha zordu. Arkadaşlarımda kalamazdım çünkü her sabah kalkıp tıraş olurken yakalanma riski vardı. Saklanmak için yıllarca mücadele ettim” diyor.

hürriyet'in haberine göre; ailesinden bile bunu gizleyen kadın, bir sabah tıraş olmayı unutunca annesine yakalanmış. Bunun üzerine doktora gidilmiş ancak bu hastalığı tamamen geçirecek bir çare bulunamamış. Rose’un hastalığı Polikistik Over Sendromu ve genetik özelliklerinden kaynaklanıyor.

8 aydır tıraş olmayan kadın, “Ailem ve arkadaşlarım bu konuda bana inanılmaz destek oldu. Hayatım boyunca ne büyük acılar çektiğimi kimse tahmin edemez. İnsanlar şimdi yolda beni gördüklerinde şaşırıyorlar ama pek çok insan da beni durdurup bu kadar cesur olduğum için beni tebrik ediyor. Bu harika bir duygu” diyor.

Sakallarını artık kesmeyeceğini söyleyen Rose Geil, “Kendimi kesinlikle kadınsı, seksi ve hassas hissediyorum. Kendime, kendim olabilme özgürlüğünü verdiğim için özgüvenim yerine geldi ve bence bu her şeyden daha önemliydi. Nihayet kendimi olduğum gibi kabul edebildim” dedi.