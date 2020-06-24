Kendini dağdaki bir kabinde izole eden George R.R. Martin: Son 'Game of Thrones' kitabının gelecek sene biteceğini umuyorum

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Yazar George R.R. Martin, Game of Thrones dizisinin esinlenildiği 'Buz ve Ateşin Şarkısı' serisinin son kitabında düzenli olarak ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Koronavirüs pandemisi sırasında kendini "dağlardaki bir kabinde" izole ettiğini söyleyen Martin, "The Winds of Winter" (Kışın Rüzgarları) isimli son kitabı gelecek yıl bitirmeyi umut ettiğini söyledi.

Martin, kitabın üzerinde "her gün saatlerce çalıştığını" ifade etti. Blogunda bir yazı yayımlayan Martin, zorunlu izolasyonun kitapta ilerlemesine fayda sağladığını ifade etti.

Martin, "Dün yeni bir bölümü yazmayı bitirdim. Üç gün önce de başka bir taneyi. Geçen hafta bir tane daha yazmıştım. Ancak bu kitabın bittiği veya yarın öbür gün yayımlanacağı anlamına gelmiyor. Bu çok büyük bir kitap. Hâlâ aşmam gereken uzun bir yol var" yazdı.

Game of Thrones dizisinin final sezonu birçok izleyicinin tepkisini çekmişti. Kitaplarının son bölümünün nasıl olacağı büyük bir merak konusu oldu.