Kendini 'buldozer'e benzeten Avustralya Başbakanı futbolun büyüsüne kapıldı; 7 yaşında çocuğu devirdi

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Tazmanya adasında birlikte futbol oynadığı çocuklardan birini yanlışlıkla devirdi.

Morrison, cumartesi günü yapılacak seçimlerden önce son oy toplama girişimleri için kampanyasını sürdürüyor. Çarşamba günü Tazmanya'da çocuklarla oynadığı futbol maçı da bu girişimlerden biriydi.

Morrison, maç sırasında yanındaki çocuğu görmeyip çarparak devirdi. Olaydan sonra Morrison, çocuğa sarılarak durumu telafi etmeye çalıştı.

7 yaşındaki çocuğun kazada sakatlanmadığı belirtildi. Morrison bu hafta sonu dördüncü üç yıllık dönemini kazanmaya çalışacak.

Morrison, birkaç gün önce kendini 'buldozere' benzetmişti.