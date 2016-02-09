Kendini ateşe veren 32 yaşındaki inşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi

Çalıştığı inşaattaki işinden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Akın Ulaş, dün öğleden sonra Muratpaşa Belediyesi’ne gelerek, belediye başkanı CHP’li Ümit Uysal ile görüşmek istediğini söylemişti. Başkan Uysal’ın belediye meclis toplantısı için başka bir yerde olduğunu öğrenince dışarı çıkan Akın Ulaş, beraberinde getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek çakmakla tutuşturmuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki adamdan bugün acı haber geldi. Ulaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Radikal'in haberine göre, Ulaş’ın üzerini saran alevleri söndermek isteyen çevredekiler seferber olmuş, yangın tüpüyle müdahale edilmişti. Vücudunun üst kısmı yanan Ulaş, ambulansla MedicalPark Antalya Hastanesi’ne götürülmüştü. Buradaki müdahalenin ardından Akın Ulaş, yanık ünitesi bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Ancak bugün Akın Ulaş’tan acı haber geldi. Ulaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde olan Başkan Ümit Uysal “Şahıs bizim belediyede çalışmamaktadır. Yardım için belediyeye geldiğini öğrendik” açıklamasında bulunmuştu.