Kendini 3 hafta boyunca izole etti; eldiven takmayı unutunca Koronavirüs'e yakalandı

ABD'de Rachel Brammert adındaki kadın 3 hafta boyunca evde kendini izole etmesine rağmen Koronavirüs'e yakalandı. Kadının eldiven takmayı unuttuğu bir anda virüsü aldığı belirtildi.

New York Post'un haberine göre, Brammert en son mart ayı ortalarında ilaç almak için eczaneye gitmek üzere evden çıktı. Eczanede diğer insanlardan uzak durarak mesafeyi korumaya çalıştı.

Rachel Brammert, enfeksiyon riskini azaltmak için kocasından ayrı bir odada yaşamasını bile istedi.

Gıda ürünlerini kuryeler aracılığıyla temin eden Brammert ailesi, kuryelerle de temas kurmamaya da özen gösterdi. Ancak, kadın bir gün eldiven takmadan içinde yiyecek olan bir poşet aldı ve ardından ellerini de yıkamadı.

Gıda teslimatı yapan firmanın bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı. Brammert'in nisan ayı başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hayatında kendini hiç bu kadar hasta ve korku içinde hissetmediğini belirten Brammert yaşadığı durumla ilgili “Hiç böyle bir şeyim olmadı. Evet, grip oldum. Ama bu grip değil, tamamen farklı bir canavar” ifadelerini kullandı.