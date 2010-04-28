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Yaşam

Kendine yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Samsun'da bir üniversite öğrencisi, kendisi için yaptığı yün örme çizmeler beğeni toplayınca verilen siparişlere yetiştiremez oldu.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Samsun'da bir üniversite öğrencisi, kendisi için yaptığı yün örme çizmeler beğeni toplayınca verilen siparişleri yetiştiremez oldu.





Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Tütün Tarımı Teknolojisi son sınıfın öğrenim gören Emine Gül Pekgöz (19), eski bir ayakkabısının tabanını kullanarak kendisi için yün örme çizme tasarladı.


Kendi el emeği olan çizmeyi giydiğinde görenlerin ilgisi ve siparişi üzerine satış amaçlı üretime başlayan Pekgöz, adeta kendi modasını yaratırken, çizmelerin beğeni toplaması üzerine çok sayıda sipariş almaya başladı.


Üretilen çizmelerin bir giyim mağazasında da satışı yapılırken, modeline göre 150-200 TL arasında alıcı bulan çizmelere olan ilgi nedeniyle genç kız, siparişlere yetişemez oldu.
Eski bir ayakkabısını değerlendirmek için ayakkabının alt kısmını kalıp halinde farklı modellere uygulandığını, boğaz kısmını örüp çizme ve bot haline getirdiğini belirteren Pekgöz şunları kaydetti:


''Ördüğüm bu çizmeleri önce kendim giydim. Ayağımda görenler büyük ilgi gösterip nereden aldığımı sordular. Kendim ördüğümü söyleyince sipariş vermeye başladılar. İsteyen çok olunca ben de örmeye devam ettim. Tabi öğrenci olmam nedeniyle para kazanmak da hoşuma gitti.''
Alışveriş için gittiği bir mağaza sahibinin teklifi üzerine mağaza için de üretim yaptığını anlatan Pekgöz, ''Böylece mağazada satışına da başladık'' diye konuştu.


Pekgöz, kişiye özel olarak yapılan örgü çizmeler için 5-6 gün uğraş verdiğini de söyledi.
Söz konusu çizmelerin satışının yapıldığı mağaza sahibi Hamit Genç ise modellere patent almak istediklerini bildirdi.

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