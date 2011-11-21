-Kendimizi sorgulamalıyız İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz hala birbirimizle uğraşıyoruz. Biz dayanışma içinde değiliz. Biz hala birbirimizi anlamıyoruz, anlamamak için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. 'Ancak Müslümanlar kardeştir' ifadesini biz hala yaşamıyoruz. Bunu kendi ülkem için de, tüm İslam dünyası için de söylüyorum. Önce bunu çözmemiz lazım'' dedi. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi''nin açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası camiada bu konuları konuşmalarına rağmen uluslararası camianın hala bir kara propaganda sürdürmeye devam ettiğini söyledi. ''Onlar sürdürürken biz ne yapıyoruz'' diye soran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz hala birbirimizle uğraşıyoruz. Biz dayanışma içinde değiliz. Biz hala birbirimizi anlamıyoruz, anlamamak için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. 'Ancak Müslümanlar kardeştir' ifadesini biz hala yaşamıyoruz. Bunu kendi ülkem için de, tüm İslam dünyası için de söylüyorum. Önce bunu çözmemiz lazım. Müslümanlar üzerine sistemli bir karalama kampanyasının küresel ölçekte yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Hıristiyan misyonerlerin İslam coğrafyası üzerinde nasıl cirit attığını, gayet iyi biliyoruz. Peki tüm bunlara karşı biz ne yapıyoruz? Biz kendimizi önce bir çek etmemiz lazım. Bizler başkalarını suçlama kolaycılığına kaçmadan, kendi kendimizi sorgulamak, kendi kendimizi sorguya çekmek zorunda olduğumuzu artık reddedilemez bir gerçek olarak görmeliyiz. Ülkelerimiz, halklarımız, topluluklarımız arasında ortaya çıkan ihtilafları, çatışmaları, sürtüşmeleri, sadece ve sadece harici nedenlere bağlamak, kolaycılıktan, bahane üretmekten başka bir anlam taşımaz.''