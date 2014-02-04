'Kendimi kesecektim, vazgeçtim; karşıma ilk çıkanı kestim'

İstanbul Ümraniye'de hava almak için gezintiye çıkan emekli bir vatandaş, parktaki bir gencin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından, burnundan ve yüzünden ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle askerden hava değişimine geldiği belirtilen zanlı, "Kendimi kesecektim, vazgeçtim. Karşıma çıkınca onu kestim" dedi.

Olay, Atakent Mahallesi Göksu Sokak'taki parkta meydana geldi. İddialara göre hava almak için evinin yakınlarında parka giden İrfan Başak (55), olayı gerçekleştiren zanlıyla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle belindeki bıçağı çıkaran genç, İrfan Başak'a saldırdı. Daha sonra Başak'ı yere yatıran zanlı, parktakilerin gözü önünde boğazını, burnunu ve yüzünü kesti. Olayı gören vatandaşların polise haber vermesinden sonra gelen ekipler kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yoğun bakımda

CİHAN'da yer alan habere göre, zanlı park yakınlarındaki bir yerde saklanırken gözaltına alındı. Ağır yaralanan İrfan Başak ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Başak'ın boğazında, yüzünde ve burnunda derin kesiklerin olduğu belirtildi.

'Canım çok sıkılıyordu...'

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Başak'ın komşusu Cemalettin Büyükbaş, hastane bahçesinde yaptığı açıklamada, "Parka gezmeye gitmiş. O sırada madde bağımlısı olduğu söylenen bir kişinin saldırısına uğramış. Boğazını ve yüzünü kesmiş. Hayati tehlikesi var." dedi. Bu arada emniyette ifadesi alınan zanlının, "Askerden hava değişimine geldim. Canım çok sıkılıyordu. Kendimi kesmeye karar vermiştim. O sırada karşıma çıkınca onu kestim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.