'Kendime geldim'

İtalya Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın yıldız futbolcusu David Beckham, Milano temsilcisindeki performansını değerlendirdi.



Beckham, İspanya'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Milan'da kendini bulduğunu ve kırmızı-siyahlı takımda ilk günlerine oranla çok daha formda olduğunu söyledi.



Yıldız futbolcu, "Gelecek aya kadar kondisyonum yüzde 100'e ulaşacak ve performansım artarak devam edecek" diye konuştu.



Öte yandan, Beckham'ın takım arkadaşı Gürcü futbolcu Kakha Kaladze, hafta sonu oynayacakları Inter derbisiyle ilgili verdiği demeçte, "Hala şampiyon olabiliriz. Derbiyi kazanıp, şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

