Kendilerini Suriyeli çocuklar yerine koydular

Dünya çapında çocuklara yardım kampanyaları yürüten Save The Children Organizasyonu'nun Suriye'deki durumu anlatmak için hazırladığı bir video internette büyük yankı uyandırdı.

Renkli dünyasında mutlu bir şekilde hayatını sürdüren bir kız çocuğunun kısa bir süre içerisinde ne hale geldiğini gösteren videonun amacı; Suriye'de yaşayan çocukların yaşadığı dramı dünyaya ulaştırmak.

Küçük kız çocuğu bombaların hedefi oluyor

İlk görüntülerde ailesinin kendisine hazırladığı doğum günü sürprizinin sevincini yaşayan kız çocuğu, kısa bir süre sonra bombaların hedefi haline geliyor. Evi harabeye dönen küçük kızın geldiği son durum ise içler acısı dramı gözler önüne seriyor.

İşte o video: