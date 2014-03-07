T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kendilerini Suriyeli çocuklar yerine koydular

Çocukları Koru adlı yardım kuruluşunun Suriyeli çocukları anlatmak için hazırladığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

07 Mart 2014 12:25

Dünya çapında çocuklara yardım kampanyaları yürüten Save The Children Organizasyonu'nun Suriye'deki durumu anlatmak için hazırladığı bir video internette büyük yankı uyandırdı.

Renkli dünyasında mutlu bir şekilde hayatını sürdüren bir kız çocuğunun kısa bir süre içerisinde ne hale geldiğini gösteren videonun amacı; Suriye'de yaşayan çocukların yaşadığı dramı dünyaya ulaştırmak.

 

Küçük kız çocuğu bombaların hedefi oluyor

 

İlk görüntülerde ailesinin kendisine hazırladığı doğum günü sürprizinin sevincini yaşayan kız çocuğu, kısa bir süre sonra bombaların hedefi haline geliyor. Evi harabeye dönen küçük kızın geldiği son durum ise içler acısı dramı gözler önüne seriyor.

İşte o video:

ETİKETLER

suriyeli çocuklarvideoçocukları koruyardım kuruluşukız çocuğusavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24