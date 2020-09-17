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Kendilerini savcı olarak tanıtarak Gazeteci Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı

17 Eylül 2020 13:51

Gazeteci, yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli, dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, gazeteci-yazar Taha Akyol'a, kendilerini  polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.




 

 


DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - Hilal Öztürk

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