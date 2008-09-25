Kendilerini destekleyen partiye bir oy vermediler!

Develi köylüleri, Manisa Belediyesi köylerine çöp imha tesisi yapmaya kalktığında kendilerine destek veren tek parti TKP'ye seçimde bir oy bile vermedi. Köyde AKP birinci, MHP ikinci parti oldu.



Çöp merkezine karşı Oktay Konyar önderliğinde mücadele eden Develi köylüleri, TKP'nin desteğine rağmen, AKP'ye oy vermelerini "Köylülerin beklentilerini AKP karşılayabilir" diyerek açıklıyor. İbrahim Özsavran, "Belki ileride AKP'ye oy verdiğimiz için pişman olabiliriz ama çöplüğü de yaptırmayız" diyor.



Manisa Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi köyüne çöp imha tesisi yapmaya kalkışınca, köylüler bunu durdurmak için harekete geçti. Sivil toplum kuruluşlarından destek arayan köylülere, sadece Bergama'daki altın madenine karşı yapılan pijamalı eylemlerde tanınan ve bölgedeki bu tür çevre eylemlerinde her zaman en önde yer alan Oktay Konyar ile üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi destek verdi. Konyar her eylemde en önde yer alırken, partisi de hukukçular ve tarım uzmanlarıyla köylülere destek oldu. Bu destekle köylülerin başvurduğu İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerle TKP'liler arasındaki ilişki de giderek arttı.



KONYAR VE TKP'YE AYIP ETTİK



Seçimler gelip dayanınca köylüler önce seçimlerde oy vermeme kararı aldı. Ancak daha sonra sandık başına giden köylüler, oylarını kullandı. Sonuçlar açıklandığında ise köylülerden 194'ünün AK Parti'ye, 72'sinin MHP'ye, 55'inin CHP'ye, 7'sinin de Genç Parti'ye oy verdiği ortaya çıktı. Hatta köylüler Saadet Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Halkın Yükselişi Partisi'ne bile 2'şer oy vermiş ancak, TKP'ye tek bir oy bile vermemişti. Köylülerden Çöpe Hayır Komitesi Başkanı Muhittin Bektaş, mücadeleleri boyunca hiçbir büyük partinin kendilerine destek olmadığını ve yalnız kaldıklarını söyleyerek, "Sadece Türkiye Komünist Partisi yanımızda oldu ve eylemlerimize destek verdi. Oyumuzu bu partiye vermeyi düşünüyorduk, ancak yüzde 10 barajını geçemeyeceği için seçmenin büyük bölümü kararsız kaldı. Aylardır bizim liderliğimizi yapan Konyar'a ve TKP'ye ayıp ettik" dedi.



'YİNE ARKALARINDAN GİDERİZ'



Köylülerden İbrahim Özsavran ise şunları söyledi: "Biz diğer partiler Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasını engellediği için tepki olarak AKP'ye oy verdik. Çiftçinin beklentilerini de ancak AK Parti hükümeti karşılayabilir diye düşündük. Belki ileride AK Parti'ye oy verdiğimiz için pişman olabiliriz ama çöplüğü de köyümüze yaptırmayız." Köylülerden bazıları ise istikrar için AK Parti'ye oy verdiklerini söyleyerek, Oktay Konyar'ın partisine oy vermedik ama, yapacağımız eylemlerde de arkasından gitmeye hazırız" dediler.

