Kendilerine vuran ikizlerime nasıl davranmalıyım?

Soru: Merhabalar. Ben 21 aylık ikiz bebek annesiyim. Bebeklerimin gelişimi gayet düzenli, yalnız yaklaşık 12-13 aylıktan beri sinirlendiklerinde kendilerine vurma davranışları mevcut. Kızlarımın birinde 12-13 aylık iken bu davranışı şimdikine göre çok daha fazlaydı, sinirlendiğinde yüzüme vururdu. Diğer kızımda ise şu sıralar çok daha fazla vurma eğilimi mevcut; bana ve kardeşine vurmakla beraber sinirini alamayınca kendine de tüm gücü ile vuruyor. Onlara karşı şiddet göstermiş olmamız da mümkün değil. Çocuklarımın bu davranışlarının normal olup olmadığı ve ne yapmam gerektiği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler



Gönderen: Hayriye K.



Cevap



Öncelikle belirtmek isteriz ki, olumsuz bir davranış üç boyutta ele alınmalıdır: Davranışın gösterildiği, yapıldığı an, davranışa neden olan davranış yapılmadan, gösterilmeden önceki etkenler ve olumsuz davranışın tekrar etmemesi için davranış sonrası müdahaleler.

Öfkeyi fark etmek ve uygun şekilde göstermek, ifade etmek çocuklarda zamanla gelişen bir beceridir. Bu konuda onlara yol göstermek ve örnek gerekir. Bazı durumlarda bu davranış, dikkat çekmek ya da isteğini yaptırma gibi nedenlerle daha şiddetli hale gelebilir. Sizin durumunuzda kızlarınız bunu birbirinden ya da başkasından model alıp öğrenmiş olabilir. Hangi durumlarda/ortamlarda vurma hareketini gösterdiklerini gözlemleyin, neler buna neden oluyor tespit etmeye çalışın. Nedenlerini belirleyebilirseniz kızlarınızın vurma davranışının ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.



Ayrıca size tavsiyemiz kesinlikle vurma davranışa izin vermemeniz ve bunu çok kesin bir tavırla "bana (kardeşine) vurmanı istemiyorum" şeklinde belirtmeniz. Vurma yerine alternatif, onayladığınız başka bir davranışa yöneltin. Örneğin, "sakinleşmek için buraya otur" gibi komutlar verebilirsiniz. Belki kızlarınız başta buna uymak istemeyebilir, vuracağı sırada kolunu tutup aynı komutu tekrar söyleyin ve vurmasına izin vermeyin. Her defasında aynı kararlılık ve tutarlıkta olun ve de öfkelenip vurmadıkları her an için de onları takdir etmeyi ihmal etmeyin.



Çocuğunuzla mutlu bir yaşam dileriz...



AÇEV