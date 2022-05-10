Kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar, binlerce doğalgaz topraklama çubuğu çaldı

Denizli'de teknik servis yeleği giyen iki hırsız kardeş, doğalgaz topraklama çubuğu çaldı. Kardeşler, saklandıkları evde operasyonla yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda artan hırsız yöntemi şaşırttı. Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı.

Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. (38) ve C.Ç. (41) isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde operasyonla yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çubukların değeri 800-1000 TL arasında

Binlerce kişinin mağdur olduğunu belirten Şenol Çetin, “Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler. Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük. Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var” dedi.